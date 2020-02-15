«Милан» хочет выкупить трансфер Ребича у «Айнтрахта»
Руководство «Милана» заинтересовано в подписании полноценного контракта с форвардом «Айнтрахта» Анте Ребичем, который в настоящее время выступает за итальянский клуб на правах аренды, сообщает Football Italia.
Предполагается, что руководители «Милана» в ближайшее время проведут переговоры с коллегами из немецкого клуба, чтобы решить этот вопрос.
Ребич в начале сезона не попадал в стартовый состав «Милана», но в последнее время стал играть важную роль в команде. В этом сезоне нападающий забил четыре мяча. Он второй бомбардир клуба после Тео Эрнандеса.
Ребич перешёл в «Милан» на правах аренды, а в обратном направлении из Италии последовал Андре Сильва. Пока не известно, хочет ли «Айнтрахт» оставить португальца в клубе.
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