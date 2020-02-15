Суд взыскал с А. Кержакова 5 млн рублей долгов по алиментам

Приморский суд Санкт-Петербурга изменил решение мирового судьи по иску к бывшему нападающему «Зенита» и сборной России Александру Кержакову его первой жены, Марии. Сначала мировой судья постановил, что Кержаков должен будет заплатить бывшей супруге алименты в размере 1,2 млн рублей. Но теперь суд увеличил размер алиментов до 5 млн рублей.

«Мировым судьёй с Кержакова было взыскано 1,2 млн рублей. Районный суд увеличил сумму до 5 млн рублей», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.

Первая жена Кержакова просила суд взыскать с футболиста более 6,4 млн рублей.

В настоящее время в судах Санкт-Петербурга рассматривается несколько дел по выплатам Кержакова. У экс-форварда есть дочь от первого брака и сын от второго, а также сын 2013 года рождения.