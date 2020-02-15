Сарри: отстранение «Манчестер Сити»? Я работал в «Челси», когда они не играли в ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не считает, что ведущие игроки покинут «Манчестер Сити» из-за отстранения клуба от еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.
«В прошлом году я отправился в «Челси», тогда клуб не был в Лиге чемпионов. И я был рад работать в «Челси».
К тому же мы пока говорим лишь о первом этапе. Дальше будет апелляция. Посмотрим, какой в итоге вынесут вердикт. Но в подобных ситуациях тренер может думать о большем, чем о последствиях ограничений», — цитирует Сарри Football Italia.
«Манчестер Сити» не будет играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах-2020/2021 и 2021/2022.
Сообщается, что «Манчестер Сити» нарушал правила финансового фэйр-плей с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.
«Манчестер Сити» может обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).
- 15 февраля 2020
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