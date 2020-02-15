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Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не определился с условиями аренды Кокорина в «Сочи»

Гендиректор «Зенита» заявил, что клуб не определился с условиями аренды Кокорина в «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с переходом нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

«То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи», и решение об аренде с конкретными условиями – это разные вещи. О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока «Зенит» не принимал, вот и всё», — приводит слова Медведева ТАСС.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». 13 февраля агент Александра подтвердил аренду. Накануне, 14 февраля, были опубликованы фотографии Кокорина в расположении «Сочи» и в тренировочной экипировке клуба.

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