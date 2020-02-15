Конте: у Лаутаро Мартинеса есть голова на плечах, он знает, что слухи ничего не значат
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к форварду миланского клуба Лаутаро Мартинесу. Ранее сообщалось, что «Барселона» может предложить по окончании сезона миланцам € 111 млн за аргентинского нападающего.
«Даже в юном возрасте у Мартинеса есть голова на плечах. Он понимает, что трансферные слухи ничего не значат. Я неоднократно становился свидетелем, как одна история сменяет другую. Постоянно говорят, что того или иного игрока могут продать или купить.
Футболисты сконцентрированы на работе. Они понимают, что самое важное — как они работают на поле. Вся эта болтовня для них ничего не значит», — цитирует Конте сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
«Интер» может потребовать Гризманна за трансфер Мартинеса в «Барселону»
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