«Интер» может потребовать Гризманна за трансфер Мартинеса в «Барселону»

Миланский «Интер» может попытаться обменять форварда Лаутаро Мартинеса на нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Tuttosport.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Барселоны» к аргентинскому форварду, которого каталонцы рассматривают в качестве долгосрочной замены Луису Суаресу. В этом сезоне Мартинес забил 16 мячей во всех турнирах.
По данным источника, «Барселона» может включить в сделку ряд игроков. Так, каталонцы рассматривают возможность включения в соглашение Арутро Видаля, Карлоса Аленью, Филиппе Коутиньо или Жан-Клера Тодибо. Но итальянское издание сообщает, что «Интер» может потребовать Антуана Гризманна, который перешёл в «Барселону» летом 2019 года.
Французский нападающий забил 12 мячей в 32 матчах за «Барселону». Ранее сообщалось о натянутых отношениях Гризманна с капитаном «Барсы» Лионелем Месси.
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