Главный тренер «Аталанты» Гасперини: VAR полностью провалилась

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).



«Думаю, это может вызвать проблемы в дальнейшем, так как система работает хаотично. Говорить об этом не очень приятно, но ведь было уже много очевидных инцидентов. И я имею в виду не только „Аталанту“, но вообще — было слишком много ошибок. Это вызывает ещё больше сомнений в целесообразности использования VAR.



На мой взгляд, VAR полностью провалилась. Цель состояла в том, чтобы обеспечить справедливое судейство. Но вместо этого система делает обратное. В итоге VAR породила ещё больше сомнений. И проблема заключается в том, что мы начинаем к этому привыкать», — приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.