Футболисты «Барселоны» вышли на матч в футболках в поддержку Дембеле
Игроки «Барселоны» вышли на матч 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» в футболках с фамилией полузащитника Усмана Дембеле. Таким образом футболисты решили поддержать французского хавбека, получившего серьёзную травму.
Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».
Напомним, Дембеле получил разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра и 13 февраля перенёс хирургическое вмешательство в финской клинике. Приблизительные сроки восстановления составляют шесть месяцев. Дембеле пропустит чемпионат Европы 2020 года.
Усман Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании провёл за «Барсу» пять матчей и забил один мяч.
Ла Лига рассмотрит отчёт об операции Дембеле за 72 часа
Читайте также
- 15 февраля 2020
-
19:18
-
19:13
-
18:56
-
18:50
-
18:43
-
18:33
-
18:14
-
18:11
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:11
-
17:10
-
17:09
-
16:46
-
16:39
-
16:36
-
16:24
-
16:23
-
16:16
-
16:10
-
15:59
-
15:38
-
15:26
-
15:15
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:26
-
14:19
-
14:16
-
13:53
-
13:53
Партнерский контент