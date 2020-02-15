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Футболисты «Барселоны» вышли на матч в футболках в поддержку Дембеле

Футболисты «Барселоны» вышли на матч в футболках в поддержку Дембеле
Футбол / Испания 0

Игроки «Барселоны» вышли на матч 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» в футболках с фамилией полузащитника Усмана Дембеле. Таким образом футболисты решили поддержать французского хавбека, получившего серьёзную травму.

Фото можно посмотреть на странице «Барселоны» в «Твиттере».

Напомним, Дембеле получил разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра и 13 февраля перенёс хирургическое вмешательство в финской клинике. Приблизительные сроки восстановления составляют шесть месяцев. Дембеле пропустит чемпионат Европы 2020 года.

Усман Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании провёл за «Барсу» пять матчей и забил один мяч.

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