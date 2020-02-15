Канте: у «Челси» есть всё, чтобы завоевать трофей в этом сезоне

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте поделился ожиданиями от оставшихся матчей в нынешнем сезоне.

«Верю, что наша команда способна выполнить задачи на этот сезон — финишировать в первой четвёрке, чтобы вновь участвовать в Лиге чемпионов. И почему бы нам не завоевать трофей? У нас есть всё необходимое для этого.

Оставшиеся матчи в этой кампании очень важны, поскольку много клубов хотят попасть в топ-4 АПЛ. Знаем, что «Бавария» — очень хорошая команда, нам придётся сражаться за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. И, конечно, мы помним о «Ливерпуле».

Кубок Англии — прекрасный турнир. Это ещё одна возможность завоевать трофей. Нас ждут важные встречи, и мы надеемся, что сможем хорошо их провести», — приводит слова Канте пресс-служба «Челси».