Райт: Эмери несёт бред о своих результатах в «Арсенале». Клуб при нём ничего не добился
Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт поделился мнением об экс-наставнике лондонской команды Унаи Эмери.
«При предыдущем тренере ситуация в команде была похожа на режим. Это было не очень приятно. Команда не знала, куда движется. Не было конкретного направления в том, что они делали. И когда вы читаете слова Эмери… бредовые комментарии, если вы хотите знать моё мнение. Да, они добрались до финала Лиги Европы, но это был худший результат «Арсенала» в финалах.
Что бы Эмери не говорил, игроки при нём не были счастливы. Контакт между ним и футболистами был плохим. Он может говорить, что хочет, о том, как хорошо справлялся, потому что у него есть так называемые факты, но эта команда ничего не добилась», — приводит слова Райта Goal.com.
Эмери: до моего прихода «Арсенал» был клубом, катившимся по наклонной в течение двух лет
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