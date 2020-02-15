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Райт: Эмери несёт бред о своих результатах в «Арсенале». Клуб при нём ничего не добился

Райт: Эмери несёт бред о своих результатах в «Арсенале». Клуб при нём ничего не добился
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Арсенала» Иан Райт поделился мнением об экс-наставнике лондонской команды Унаи Эмери.

«При предыдущем тренере ситуация в команде была похожа на режим. Это было не очень приятно. Команда не знала, куда движется. Не было конкретного направления в том, что они делали. И когда вы читаете слова Эмери… бредовые комментарии, если вы хотите знать моё мнение. Да, они добрались до финала Лиги Европы, но это был худший результат «Арсенала» в финалах.

Что бы Эмери не говорил, игроки при нём не были счастливы. Контакт между ним и футболистами был плохим. Он может говорить, что хочет, о том, как хорошо справлялся, потому что у него есть так называемые факты, но эта команда ничего не добилась», — приводит слова Райта Goal.com.

Эмери: до моего прихода «Арсенал» был клубом, катившимся по наклонной в течение двух лет
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