Клопп — об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков: я был ошарашен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (1:0) прокомментировал решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» на два года от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей.



«Я был ошарашен. Это единственное, что я могу сказать. То, что делает «Манчестер Сити» на поле, исключительно, а в остальное я не углубляюсь. Я привык верить людям, с которыми работаю. Я сочувствую Гвардиоле и футболистам, это правда. Клуб может подать апелляцию, и мы увидим, что произойдёт дальше. Очевидно, это очень серьёзное наказание. Но футбол, который они демонстрируют, был и всегда будет исключительным», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.