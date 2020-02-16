«Барселоне» пока не разрешили купить нападающего

Директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил, что клуб ещё не получил от Королевской испанской футбольной федерации разрешение приобрести нападающего вне заявочного периода в связи с травмами форвардов команды Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

«Разговоров много, но федерация пока не дала нам зелёный свет. Официального ответа не было. Если получим его, клуб примет соответствующее решение. Сначала нужно дождаться разрешения. Но «Барселона» много работает над этой ситуацией. Мы упорно трудимся каждый день, анализируем, пытаемся улучшить команду. Когда наступит нужный момент, примем наилучшее решение для клуба», — приводит слова Амора Sport.es.

«Барселона», набрав 52 очка в 24 матчах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры.