Восемь болельщиков погибли в результате ДТП в Перу
Восемь болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в результате ДТП в Перу, сообщает El Universo.
По информации источника, авария произошла вчера утром, 15 февраля. Болельщики возвращались на автобусе из Лимы, где проходил ответный матч 2-го раунда Кубка Либертадорес «Спортинг Кристал» — «Барселона» (2:1). Автобус с болельщиками упал с 15-метровой высоты и несколько раз перевернулся.
Всего в автобусе находилось более 50 человек. Сообщается, что в результате аварии пострадали 30 человек. 12 из них уже доставили с помощью двух самолётов из Перу в Эквадор. Все они были распределены по ближайшим больницам. Тела погибших будут доставлены в Эквадор сегодня, 16 февраля. Отмечается, что личности всех погибших уже установлены.
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