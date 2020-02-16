Восемь болельщиков погибли в результате ДТП в Перу

Восемь болельщиков эквадорской «Барселоны» погибли в результате ДТП в Перу, сообщает El Universo.



По информации источника, авария произошла вчера утром, 15 февраля. Болельщики возвращались на автобусе из Лимы, где проходил ответный матч 2-го раунда Кубка Либертадорес «Спортинг Кристал» — «Барселона» (2:1). Автобус с болельщиками упал с 15-метровой высоты и несколько раз перевернулся.



Всего в автобусе находилось более 50 человек. Сообщается, что в результате аварии пострадали 30 человек. 12 из них уже доставили с помощью двух самолётов из Перу в Эквадор. Все они были распределены по ближайшим больницам. Тела погибших будут доставлены в Эквадор сегодня, 16 февраля. Отмечается, что личности всех погибших уже установлены.