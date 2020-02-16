Лодыгин пройдёт медосмотр в тульском «Арсенале» 18 или 19 февраля

Как стало известно «Чемпионату», бывший голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин завтра, 17 февраля, присоединится к тульскому «Арсеналу» на третьих тренировочных сборах в Турции. Руководство «оружейников» примет решение о подписании контракта с игроком после медицинского осмотра, который, ориентировочно, состоится 18 или 19 февраля.
В настоящее время Лодыгин является свободным агентом. В 2019 году 29-летний футболист выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». Цвета «Зенита» россиянин защищал с 2013 по 2019 год.
В нынешнем сезоне Юрий принял участие в 3 матчах Кубка Турции и 2 встречах турецкой Суперлиги. Вратарь пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.
«Арсенал», набрав 25 очков в 19 встречах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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