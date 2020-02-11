Хавбек «Арсенала» Хлусевич: в «Порту» сказали, что по уровню я подхожу под первую команду

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич рассказал о своей поездке на просмотр в «Порту». 18-летний футболист тренировался в системе португальского клуба с 18 по 26 января.



«Сразу после приезда начал тренироваться с командой своего возраста — U19. Несколько дней работал со сверстниками, а потом меня перевели уже во взрослую команду «Порту B». Понятно, что подбор игроков в клубе очень хороший. Соответственно уровень даже второй команды «Порту» весьма приличный. Считаю, что зарекомендовал себя неплохо, в тренировочном процессе всё получалось. Кроме того, мы играли товарищеский матч с Саудовской Аравией. Сыграли 0:0, но, видимо, проявил себя хорошо, потому что после игры тренеры подошли, похвалили. Было приятно.

Как вообще возник вариант с «Порту»? Насколько я знаю, у этого клуба, который известен по работе с молодыми игроками, есть целая специальная программа по поиску талантов во всём мире. Они отслеживают перспективных футболистов всех возрастов в самых разных странах. А у руководства тульского «Арсенала» есть контакты со многими европейскими клубами. Так и возник этот вариант. Впечатления от поездки у меня остались только положительные. Понравилось всё: инфраструктура, тренировочный процесс, общение с партнёрами, климат. Я успел немного погулять по городу, он тоже запомнился с лучшей стороны.

Что дальше? Как я уже сказал, тренеры по итогам моего пребывания в команде дали положительную оценку. Очень важно, что позитивное заключение вынесли и все селекционеры клуба. Они сказали, что по уровню я подхожу под первую команду. Но решения там не принимают быстро. За игроками следят, потом приглашают на просмотр, знакомятся, снова наблюдают. Поэтому какие-то решения в отношении меня могут последовать не раньше лета, когда закончится чемпионат и начнётся перерыв», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.