17-летняя девушка требовала у Балотелли € 100 тыс. за молчание о сексе с ним
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли подвергся шантажу со стороны неизвестной молодой девушки, когда выступал за «Ниццу», сообщает Football Italia со ссылкой на газету Giornale di Vicenza.
Балотелли встречался с ней, когда ей было ещё 17 лет. При этом девушка уверяла футболиста, что она уже совершеннолетняя. Когда между ними произошла сексуальная связь, она раскрыла Марио свой настоящий возраст и потребовала € 100 тыс. за молчание.
По информации издания, девушка угрожала итальянскому форварду не только тем, что расскажет обо всём журналистам, но и что обвинит его в сексуальном насилии.
Полиция сейчас расследует инцидент.
Напомним, Балотелли выступал за «Ниццу» с 2016 по 2018 год. В августе игроку исполнится 30 лет.
Балотелли: я не доставил никому проблем, с тех пор как вернулся в Италию
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