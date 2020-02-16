17-летняя девушка требовала у Балотелли € 100 тыс. за молчание о сексе с ним

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли подвергся шантажу со стороны неизвестной молодой девушки, когда выступал за «Ниццу», сообщает Football Italia со ссылкой на газету Giornale di Vicenza.

Балотелли встречался с ней, когда ей было ещё 17 лет. При этом девушка уверяла футболиста, что она уже совершеннолетняя. Когда между ними произошла сексуальная связь, она раскрыла Марио свой настоящий возраст и потребовала € 100 тыс. за молчание.

По информации издания, девушка угрожала итальянскому форварду не только тем, что расскажет обо всём журналистам, но и что обвинит его в сексуальном насилии.

Полиция сейчас расследует инцидент.

Напомним, Балотелли выступал за «Ниццу» с 2016 по 2018 год. В августе игроку исполнится 30 лет.