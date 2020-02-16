«Чем мы хуже москвичей и петербуржцев?» Фанаты «Тамбова» хотят вернуть клуб в родной город

Болельщики «Тамбова» создали петицию с просьбой разрешить клубу выступать на домашнем стадионе «Спартак» в родном городе и помочь со строительством новой арены.
В нынешнем сезоне «Тамбов» проводил домашние матчи на «Мордовия Арене» в Саранске. После зимнего перерыва команда Сергея Первушина будет играть в Нижнем Новгороде.
«Давно, восемь месяцев назад, обещанная реконструкция городского стадиона так и не началась. Мы тоже, как и жители Москвы и Петербурга, хотим смотреть у себя в городе большой футбол. Чем мы хуже их?
Не совсем понятны требования РПЛ, согласно которым стадион должен вмещать не менее 10 тысяч зрителей, тогда как в лучших футбольных лигах мира команды играют и на стадионах по 4 тысячи зрителей и это не мешает им быть лучшими.
Спортивная инфраструктура должна строиться не только в Москве, в провинции тоже живут граждане России, почему и в спортивном плане получается дискриминация? Мы тоже хотим видеть большой футбол!
На основании изложенного, просим:
1) в порядке исключения дать возможность клубу выступать на родном стадионе, оснастив его системами безопасности болельщиков; общая вместимость тогда будет пусть менее 10 тысяч, но позволит выполнить многочисленные запреты по охранным зонам памятников культурного наследия вокруг стадиона, меры безопасности и так далее;
2) изыскать возможность оказать помощь для того, чтобы построить новый чисто футбольный стадион, который уже будет соответствовать всем требования для команд РПЛ, для дальнейшего развития массового спорта нашем городе и области в целом!»
Петиция опубликована на сайте Change.org.
- 16 февраля 2020
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