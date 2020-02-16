«Ливерпуль» ещё не делал предложений «Лейпцигу» о приобретении Вернера
Генеральный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф опроверг информацию, что «Ливерпуль» близок к покупке нападающего команды Тимо Вернера.
«Мы постоянно слышим подобные новости. Кто-то что-то придумывает, а затем все остальные начинают это копировать. Вернер счастлив в «Лейпциге» и хочет играть до конца сезона», — приводит слова Минцлаффа Transfermarkt.
Сообщается также, что «Ливерпуль» на этот момент не сделал ни одного предложения «Лейпцигу» о приобретении 23-летнего форварда. Представители немецкого клуба тоже не общались ни с кем из «Ливерпуля» относительно возможного трансфера.
В контракте Вернера с «Лейпцигом» прописана опция выкупа за € 58 млн, которую можно активировать до апреля этого года.
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