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«Ливерпуль» ещё не делал предложений «Лейпцигу» о приобретении Вернера

«Ливерпуль» ещё не делал предложений «Лейпцигу» о приобретении Вернера
Футбол / Англия 0

Генеральный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф опроверг информацию, что «Ливерпуль» близок к покупке нападающего команды Тимо Вернера.

«Мы постоянно слышим подобные новости. Кто-то что-то придумывает, а затем все остальные начинают это копировать. Вернер счастлив в «Лейпциге» и хочет играть до конца сезона», — приводит слова Минцлаффа Transfermarkt.

Сообщается также, что «Ливерпуль» на этот момент не сделал ни одного предложения «Лейпцигу» о приобретении 23-летнего форварда. Представители немецкого клуба тоже не общались ни с кем из «Ливерпуля» относительно возможного трансфера.

В контракте Вернера с «Лейпцигом» прописана опция выкупа за € 58 млн, которую можно активировать до апреля этого года.

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