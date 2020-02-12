Анчелотти: думаю, через три года «Эвертон» сможет претендовать на титулы

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти признался, что хотел бы остаться в ливерпульском клубе и после окончания контракта, который истекает летом 2024 года. 60-летний итальянский специалист заявил, что рассчитывает на длительное сотрудничество с «ирисками».
«Я подписал контракт на 4,5 года. И я бы хотел отработать весь контракт, показать свои лучшие качества. А после этого, если будет возможность продолжать, я бы остался и дальше здесь. Мои амбиции и желание заключаются в том, чтобы остаться надолго.
У клуба большие амбиции, «Эвертон» хочет быть конкурентоспособным в АПЛ и Европе. Мы работаем на этим. У нас создан хороший фундамент в виде состава. В команде есть молодые игроки, которые прогрессируют. С каждым годом «Эвертон» будет становиться сильнее.
Думаю, через три года «Эвертон» сможет претендовать на титулы, вновь станет силой в Европе», — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.
- 12 февраля 2020
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