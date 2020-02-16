«Реал» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 16 февраля в 23:00

Сегодня, 16 февраля, состоится матч «Реал» — «Сельта». Встреча 24-го тура Примеры пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. В бригаду войдут ассистенты Иван Эрнандес Рамос и Маркос Сердан. Резервный рефери — Хосе Гусман Мансилья.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мадридский клуб в 23 турах набрал 52 очка. Столько же баллов и у «Барселоны», но каталонцы уже провели свой матч в 24-м туре Примеры, победив «Хетафе» (2:1).

«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в зоне вылета. Клуб из Виго набрал 20 очков в 23 турах.

Ранее в «Сельту» на правах аренды перешёл форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов. Нападающий уже принял участие в двух матчах, но пока результативными действиями не отметился.