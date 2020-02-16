Гол Сона на 94-й минуте принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Астон Виллой»

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» уступила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. Ему ассистировали судьи Дэниел Кук и Стюарт Бёрт.
Счёт был открыт в начале матча. На девятой минуте мяч в свои ворота забил защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд. В середине тайма Алдервейрелд с передачи Эрика Дайера забил в правильные ворота и сравнял счёт. Перед самым свистком на перерыв гости вышли вперёд благодаря голу Сон Хын Мина, который не реализовал пенальти, но первым успел на добивании. На 53-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился Бьорн Энгельс с передачи Джека Грилиша. Победный гол в компенсированное время забил Сон Хын Мин.
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