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Гол Сона на 94-й минуте принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Астон Виллой»

Гол Сона на 94-й минуте принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Астон Виллой»
Футбол / Англия 0

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» уступила «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон. Ему ассистировали судьи Дэниел Кук и Стюарт Бёрт.

Счёт был открыт в начале матча. На девятой минуте мяч в свои ворота забил защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд. В середине тайма Алдервейрелд с передачи Эрика Дайера забил в правильные ворота и сравнял счёт. Перед самым свистком на перерыв гости вышли вперёд благодаря голу Сон Хын Мина, который не реализовал пенальти, но первым успел на добивании. На 53-й минуте хозяева восстановили равновесие, отличился Бьорн Энгельс с передачи Джека Грилиша. Победный гол в компенсированное время забил Сон Хын Мин.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
16 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Алдервейрелд – 9' (автогол)   1:1 Алдервейрелд – 27'   1:2 Мин – 45+2'   2:2 Энгельс – 53'   2:3 Мин – 90+4'
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