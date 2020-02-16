Пепе набрал 9 очков по системе «гол+пас» в пяти последних победных матчах в АПЛ

Ивуарийский нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе отличился в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0).
Форвард отличился ударом с близкого расстояния на 57-й минуте, замкнув прострел в исполнении Букайо Сака.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Таким образом, Пепе набрал 9 очков по системе «гол+пас» в пяти последних победных матчах «Арсенала» в АПЛ.
Матч «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед» состоялся в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Обслуживал встречу арбитр Ли Мэйсон. Ему ассистировали судьи на линиях Иан Хассин и Гарри Леннард.
«Арсенал», набрав 31 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (31) — на 12-м месте. Следующий матч «канониры» проведут 23 февраля с «Эвертоном».
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020
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