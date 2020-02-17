«Инстаграм» сборной России — о голе Смолова «Реалу»: это браво

Официальный «инстаграм» сборной России по футболу отреагировал на гол нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в ворота мадридского «Реала» в 24-м туре чемпионата Испании.

«Смолов забил первый гол за „Сельту“. И сразу — мадридскому „Реалу“. Это браво», — написано на странице сборной, где опубликованы фото Смолова после забитого мяча.

30-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее Смолов также выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар».

За сборную России Фёдор Смолов выступает с 2012 года. В составе национальной команды он провёл 39 матчей и забил 14 голов.