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Куртуа: игра была сложной для «Реала» из-за гола Смолова

Куртуа: игра была сложной для «Реала» из-за гола Смолова
Футбол / Испания 0

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ничью 2:2 в матче его команды и «Сельты» из Виго в 24-м туре чемпионата Испании. На седьмой минуте встречи отличился российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов.

«Я очень разочарован, потому что такие потери очков могут стоить чемпионского титула. Игра оказаласьсложной из-за гола Смолова в начале игры. Как и многие команды, приезжающие на „Бернабеу“, „Сельта“ защищалась всем составом, а нам надо было обязательно забивать, чтобы отыграться. Во втором тайме мы смогли выйти вперёд, но пропустили необязательный гол. Я не думаю, что мы расслабились, просто соперник тоже показал класс», — приводит слова бельгийца El Chiringuito TV.

После 24 туров мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 53 очками, опережая «Барселону» на одно очко.

Смолов — 22-й россиянин, забивший в Ла Лиге
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