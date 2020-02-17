Куртуа: игра была сложной для «Реала» из-за гола Смолова

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал ничью 2:2 в матче его команды и «Сельты» из Виго в 24-м туре чемпионата Испании. На седьмой минуте встречи отличился российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов.
«Я очень разочарован, потому что такие потери очков могут стоить чемпионского титула. Игра оказаласьсложной из-за гола Смолова в начале игры. Как и многие команды, приезжающие на „Бернабеу“, „Сельта“ защищалась всем составом, а нам надо было обязательно забивать, чтобы отыграться. Во втором тайме мы смогли выйти вперёд, но пропустили необязательный гол. Я не думаю, что мы расслабились, просто соперник тоже показал класс», — приводит слова бельгийца El Chiringuito TV.
После 24 туров мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании с 53 очками, опережая «Барселону» на одно очко.
- 17 февраля 2020
-
03:20
-
01:59
-
01:44
-
01:26
-
00:56
-
00:56
-
00:53
-
00:40
-
00:32
-
00:26
-
00:13
-
00:11
- 16 февраля 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:26
-
23:19
-
23:11
-
23:05
-
22:52
-
22:48
-
22:25
-
22:23
-
22:19
-
22:01
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:37
-
21:26
-
21:26
-
21:25
-
21:04
-
20:57
-
20:55
-
20:49