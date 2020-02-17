Аспас: Смолову нужно отдать пас в свободную зону, и он забьёт

Нападающий «Сельты» Яго Аспас прокомментировал результат матча с «Реалом» (2:2) и оценил дебютный гол российского нападающего Фёдора Смолова.

«Мы очень хорошо конкурировали. После гола «Реала» нам пришлось внести тактические изменения. Две или три недели назад мы сделали то же самое, но тогда проиграли. Футбол должен нам кое-что за те матчи, в которых мы хорошо поработали и ничего не добились. У Смолова много голов. Ему нужно дать пас в свободную зону и он забьёт». – приводит слова Аспаса Moiceleste.

Смолов, выступающий за «Сельту» на правах аренды, забил свой дебютный гол на 7-й минуте. Нападающий получил мяч у линии чужой штрафной и пробил в дальний угол ворот Тибо Куртуа. Ассистентом выступил Яго Аспас.