Гарсия – о замене Смолова: нужно было усилиться индивидуально сильными игроками

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал результат матча с «Реалом» (2:2) и ответил на вопрос, почему заменил российского форварда Фёдора Смолова, который в этом матче забил свой дебютный гол за клуб. Смолов был заменён на 70-й минуте. Вместо него на поле вышел Денис Суарес.
«Невозможно добиться хорошего результата, если не отдать все силы. У нас был план, и он хорошо сработал. Я доволен сделанными изменениями. Если мы хотим спасти себя, нам нужно показывать характер. Почему заменил Смолова? Нам нужно было усилиться индивидуально сильными игроками. У нас были проблемы с доставкой мяча к Смолову», — приводит слова Гарсии AS.
Смолов, выступающий за «Сельту» на правах аренды, забил свой дебютный гол на 7-й минуте. Нападающий получил мяч у линии чужой штрафной и пробил в дальний угол ворот Тибо Куртуа. Ассистентом выступил Яго Аспас.
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