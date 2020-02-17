Экс-арбитр: Бэйл заслуживал красной карточки в матче с «Сельтой». Судья не прав

Бывший арбитр Хуан Андухар Оливер разобрал эпизод из матча 24-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Сельтой» (2:2), в котором нападающий хозяев Гарет Бэйл получил жёлтую карточку.



Момент произошёл на 72-й минуте, когда счёт был 2:1 в пользу «сливочных». Гости устремились в контратаку. Мяч подобрал полузащитник Рафинья Алькантара, однако сделать передачу вперёд ему не было суждено – подкат сзади совершил Бэйл. Хавбек дал понять, что испытывает сильную боль, однако главный судья встречи Хавьер Альберола Рохас показал форварду лишь «горчичник».



«Рохас был не прав, ограничившись жёлтой карточкой после фола валлийца. Это очень жёсткий подкат, который заслуживал красной карточки. Бэйл прервал многообещающую атаку «Сельты» чрезмерно агрессивным действием», — приводит слова Оливера Marca.

«Смолов был филигранен, как хирург». Ведущая газета Испании в восторге от россиянина Пишут, что «Сельта» нашла «свой ключ к спасению».