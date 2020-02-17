«Сочи» на своей официальной странице во «ВКонтакте» объявил о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
28-летний футболист присоединился к сочинцам на правах аренды до конца нынешнего сезона.
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». 13 февраля агент Александра подтвердил аренду. На следующий день были опубликованы фотографии Кокорина в расположении «Сочи» и в тренировочной экипировке клуба.
Сегодня, 17 февраля, президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший объявил, что совет директоров «Зенита» одобрил трансферное соглашение по Кокорину.
Фото: Официальная страница ФК «Сочи» во «ВКонтакте»
- 17 февраля 2020
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