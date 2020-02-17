Чорлука включил Модрича и Ал. Миранчука в свою команду мечты
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука составил символическую сборную из футболистов, с которыми он играл в своей карьере.
вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»)
защитники: Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Ледли Кинг («Тоттенхэм Хотспур»), Джонатан Вудгейт («Тоттенхэм Хотспур»), Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур»)
полузащитники: Лассана Диарра («Локомотив»), Лука Модрич («Тоттенхэм Хотспур"), Аарон Леннон («Тоттенхэм Хотспур»), Мартин Петров («Манчестер Сити»), Алексей Миранчук («Локомотив»)
нападающий: Эдуардо да Силва («Динамо» Загреб).
34-летний Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. Ранее он играл за загребское «Динамо», «Интер» (Запрешич), «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», а также «Байер».
Чорлука продлит контракт с «Локомотивом». Зарплата игрока уменьшится в два раза
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