Чорлука включил Модрича и Ал. Миранчука в свою команду мечты

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука составил символическую сборную из футболистов, с которыми он играл в своей карьере.

вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»)

защитники: Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Ледли Кинг («Тоттенхэм Хотспур»), Джонатан Вудгейт («Тоттенхэм Хотспур»), Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур»)

полузащитники: Лассана Диарра («Локомотив»), Лука Модрич («Тоттенхэм Хотспур"), Аарон Леннон («Тоттенхэм Хотспур»), Мартин Петров («Манчестер Сити»), Алексей Миранчук («Локомотив»)

нападающий: Эдуардо да Силва («Динамо» Загреб).

34-летний Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. Ранее он играл за загребское «Динамо», «Интер» (Запрешич), «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», а также «Байер».