Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чорлука включил Модрича и Ал. Миранчука в свою команду мечты

Чорлука включил Модрича и Ал. Миранчука в свою команду мечты
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука составил символическую сборную из футболистов, с которыми он играл в своей карьере.

вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»)

защитники: Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Ледли Кинг («Тоттенхэм Хотспур»), Джонатан Вудгейт («Тоттенхэм Хотспур»), Гарет Бэйл («Тоттенхэм Хотспур»)

полузащитники: Лассана Диарра («Локомотив»), Лука Модрич («Тоттенхэм Хотспур"), Аарон Леннон («Тоттенхэм Хотспур»), Мартин Петров («Манчестер Сити»), Алексей Миранчук («Локомотив»)

нападающий: Эдуардо да Силва («Динамо» Загреб).

34-летний Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. Ранее он играл за загребское «Динамо», «Интер» (Запрешич), «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», а также «Байер».

Чорлука продлит контракт с «Локомотивом». Зарплата игрока уменьшится в два раза
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020