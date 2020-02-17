Шейдаев стал игроком азербайджанского клуба «Сабах»
Бывший нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев стал игроком азербайджанского «Сабаха», сообщается на официальном сайте клуба из Баку. Контракт 23-летнего футболиста рассчитан до конца сезона.
Шейдаев перешёл в «Динамо» летом 2019 года из самарских «Крыльев Советов» на правах свободного агента. В январе 2020 года «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с форвардом. Позже РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов до тех пор, пока клуб не выполнит обязательства перед Шейдаевым.
В нынешнем сезоне Шейдаев принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт футболиста с бело-голубыми действовал до лета 2020 года.
Стали известны детали спора между «Динамо» и Шейдаевым
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