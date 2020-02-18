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«Приехали на стрелку». Дзюба опубликовал фото со Слуцким

«Приехали на стрелку». Дзюба опубликовал фото со Слуцким
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое фото. На снимке форвард запечатлён в компании главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, игроков петербургского клуба и представителей казанской команды.

«Прекрасный вечер. Приехали на стрелку», — написал Дзюба.

Напомним, ранее Дзюба и Слуцкий сошлись в юмористической битве в социальной сети. Дзюба опубликовал в своём аккаунте кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», сопроводив его подписью: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба». Специалист отреагировал на пост таким комментарием: «Не я начал эту войну», — а спустя несколько минут разместил у себя кадр из другого мультфильма — «Бревно», добавив подпись: «Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм». Затем Слуцкий выложил картинку с котёнком, который видит в зеркале льва. Тренер сравнил Дзюбу с котёнком.

Дзюба и Слуцкий устроили юмористический батл в «Инстаграме»
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