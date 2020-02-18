Правительство Абу-Даби могло спонсировать «Манчестер Сити» через компанию «Этихад»

Правительство Абу-Даби, в лице владельца клуба шейха Мансура бен Саида и его брата Аль Нахайяна, являлось тайным покровителем клуба английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити», сообщает The Guardian.
Источнику стало известно, что часть спонсорских выплат от авиакомпании «Этихад», на самом деле была перечислением в клуб от брата владельца «горожан» — Аль Нахайяна. Он использовал авиакомпанию лишь для перевода средств и создания фиктивной финансовой отчётности для поддержания клуба в рамках финансового фэйр-плей.
Так, в сезоне-2015/2016 в спонсорском соглашении с «Этихад» была указана сумма в размере £ 67,5 млн, однако самой компанией из этой суммы выплачивалось лишь около £ 8 млн, остальная часть суммы была переведена со стороны другой компании шейха.
Также в данном отчёте указано, что проводя данные манипуляции компания «Этихад» получал от правительства различные льготы, привилегии и комфортные условия, в сравнении с конкурентами в стране. Отмечается, что это «убивало» здоровую конкуренцию в сегменте авиаперелётов в ОАЭ.
Всего, за срок контракта с «Сити», «Этихад» совершил переводов на сумму в $ 640 млн.
Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.
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