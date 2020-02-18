Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Краснодара» Мартынович может пропустить семь недель

Защитник «Краснодара» Мартынович может пропустить семь недель
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился информацией о травме защитника национальной команды Александра Мартыновича, полученной в составе «Краснодара». В товарищеском матче с «Мольде» накануне, 17 февраля, футболист повредил мышцы задней поверхности бедра.

«Узнавал ли, насколько всё серьёзно у Мартыновича? Да. Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель…

Ещё выпали Гутор и Чичкан. Вот для чего сбор тоже важен: чтобы мы могли варьировать ситуацию и понимать, на кого надеяться в случае форс-мажора. Понятно, в сборной есть риск получить травму, но есть он и в клубах — такова жизнь. Это вообще может случиться в любой момент», — приводит слова Мархеля «Прессбол».

Наставник сборной Беларуси: дай бог Шкурину заиграть в ЦСКА или быть хотя бы под основой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020