Защитник «Краснодара» Мартынович может пропустить семь недель

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился информацией о травме защитника национальной команды Александра Мартыновича, полученной в составе «Краснодара». В товарищеском матче с «Мольде» накануне, 17 февраля, футболист повредил мышцы задней поверхности бедра.



«Узнавал ли, насколько всё серьёзно у Мартыновича? Да. Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. А предварительный? Семь недель…



Ещё выпали Гутор и Чичкан. Вот для чего сбор тоже важен: чтобы мы могли варьировать ситуацию и понимать, на кого надеяться в случае форс-мажора. Понятно, в сборной есть риск получить травму, но есть он и в клубах — такова жизнь. Это вообще может случиться в любой момент», — приводит слова Мархеля «Прессбол».



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