Г. Невилл: УЕФА — безнадёжная организация. Думаю, «Манчестер Сити» выиграет апелляцию

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл поделился мнением о трансферном запрете «Манчестер Сити».

«Считаю, что «Манчестер Сити» разрешит ситуацию с финансовым фэйр-плей. У меня нет уверенности в том, что УЕФА сможет сделать все правильно. Я не верю в них вообще и думаю, что это безнадёжная организация, которая просто применяет беспорядочные дисциплинарные санкции. Мне кажется, что «Манчестер Сити» выиграет у них суд. Да, на какое-то время клуб застрянет в судах, но я думаю, что в итоге они выиграют.

УЕФА будет отчаянно хотеть, чтобы «Реал» обыграл «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вы можете себе представить, чтобы УЕФА отдал кубок в Стамбуле игроку «Манчестер Сити»? Первый вопрос, который Гвардиоле зададут после игры будет: «Честная ли это была победа?» и «Должны были ли вы побеждать в этом соревновании?» Я думаю, что УЕФА нужно вывести «Сити» из еврокубка прямо сейчас, либо оставить это решение до конца сезона», — приводит слова Невилла Sky Sports.