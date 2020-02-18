Каррагер: «Ман Сити» нужно было отстранить сейчас. Что будет, если они выиграют ЛЧ?

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер раскритиковал решение УЕФА оставить «Манчестер Сити» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, несмотря на отстранение клуба от турнира на два сезона, которое вступит в силу летом.
«Я не могу поверить, что «Сити» всё ещё участвует в этом розыгрыше Лиги чемпионов. И это не потому, что я бывший игрок «Ливерпуля». Что будет, если они выиграют турнир в этом сезоне? Это превратит решение УЕФА в посмешище. Им придётся отчаянно болеть за «Реал», чтобы потом не пришлось вручать игрокам «Сити» кубок.
Первый же вопрос к Гвардиоле будет следующим: «Это фальшивая победа?». Если они выиграют, триумф будет испорчен, а ведь это будет самое большое достижение в истории клуба. На мой взгляд, УЕФА должен был исключить их из Лиги чемпионов прямо сейчас или отложить решение до конца сезона», — цитирует Каррагера The Times со ссылкой на эфир Sky Sports.
- 18 февраля 2020
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