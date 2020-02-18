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«Барселона» расторгнет контракт с компанией, поддерживающей Бартомеу и очерняющей Месси

«Барселона» расторгнет контракт с компанией, поддерживающей Бартомеу и очерняющей Месси
Футбол / Испания 0

«Барселона» намерена прекратить сотрудничество с компанией, занимающейся поддержкой президента клуба Хосепа Марии Бартомеу и критикой футболистов команды в социальных сетях, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб принял решение отказаться от услуг компании, которая занимается защитой репутации Бартомеу и совета директоров клуба в социальных сетях, а также критикует футболистов нынешнего состава команды.

Ранее было опубликовано досье, в котором зафиксировано сотрудничество «Барселоны» с данной компанией. Аккаунты в социальных сетях с критикой Лионеля Месси, Жерара Пике и других принадлежали этой фирме, и именно она ответственна за эти действия. Также появилась информация, что руководителем этой компании является правая рука Бартомеу.

Появились доказательства, что «Барселона» наняла компанию, очерняющую Месси в соцсетях
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