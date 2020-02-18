Экс-хавбек ЦСКА Ефремов подпишет контракт с «Уралом» на 1,5 года

Как стало известно «Чемпионату», срок контракта бывшего игрока ЦСКА Дмитрия Ефремова, пребывающего без клуба после ухода из стана «армейцев» в конце прошлого года по истечении контракта, с «Уралом» составляет 1,5 года.

Дмитрий Ефремов выступал за московский ЦСКА с декабря 2012 года. Полузащитник дважды становился чемпионом России с московским клубом, выигрывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России. На счету футболиста 54 матча за основную команду ЦСКА.



«Урал» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Дмитрия Парфёнова в активе 24 очка в 19 турах чемпионата России. Следующий матч в лиге клуб проведёт с ЦСКА. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».