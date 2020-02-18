Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-хавбек ЦСКА Ефремов подпишет контракт с «Уралом» на 1,5 года

Экс-хавбек ЦСКА Ефремов подпишет контракт с «Уралом» на 1,5 года
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», срок контракта бывшего игрока ЦСКА Дмитрия Ефремова, пребывающего без клуба после ухода из стана «армейцев» в конце прошлого года по истечении контракта, с «Уралом» составляет 1,5 года.

Дмитрий Ефремов выступал за московский ЦСКА с декабря 2012 года. Полузащитник дважды становился чемпионом России с московским клубом, выигрывал Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка России. На счету футболиста 54 матча за основную команду ЦСКА.

«Урал» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Дмитрия Парфёнова в активе 24 очка в 19 турах чемпионата России. Следующий матч в лиге клуб проведёт с ЦСКА. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».

Ефремов: даже если бы не травма, в ЦСКА вряд ли бы остался
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020