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«Динамо» сыграло вничью с «Минском» в товарищеском матче

«Динамо» сыграло вничью с «Минском» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции московское «Динамо» встречалось с клубом «Минск». Игра прошла в Белеке и завершилась ничьей со счётом 1:1.

На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий белорусской команды Антон Шрамченко. Через 2 минуты ответный мяч в ворота «Минска» отправил форвард «Динамо» Клинтон Н'Жье.

Вчера, 17 февраля, «Динамо» проиграло «Сочи» в товарищеском матче со счётом 1:3.

Московское «Динамо», набрав 24 очка в 19 встречах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Динамо» проведёт 29 февраля. Соперником команды станет московский «Спартак».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 февраля 2020, вторник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Минск
Минск, Беларусь
0:1 Шрамченко – 26'   1:1 Н'Жье – 28'
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