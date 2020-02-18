«Динамо» сыграло вничью с «Минском» в товарищеском матче

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции московское «Динамо» встречалось с клубом «Минск». Игра прошла в Белеке и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий белорусской команды Антон Шрамченко. Через 2 минуты ответный мяч в ворота «Минска» отправил форвард «Динамо» Клинтон Н'Жье.

Вчера, 17 февраля, «Динамо» проиграло «Сочи» в товарищеском матче со счётом 1:3.

Московское «Динамо», набрав 24 очка в 19 встречах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. Первый матч после перерыва в чемпионате России «Динамо» проведёт 29 февраля. Соперником команды станет московский «Спартак».