Дзюба: я полюбил Питер, а Москва для меня второй дом

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о Санкт-Петербурге и Москве.

«На удивление раньше я не любил Питер, а сейчас полюбил. Сейчас у меня к нему теплота. Москва — это мой родной город. Не знаю как сказать, скажу — второй дом», — рассказал Дзюба в интервью каналу Gena Miller в YouTube.

31-летний Дзюба родился в Москве. Футболист является воспитанником «Спартака». В «Зенит» он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (17 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал девять результативных передач. Контракт нападающего с петербургским клубом действует до лета 2020 года.