Дзюба: я полюбил Питер, а Москва для меня второй дом
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о Санкт-Петербурге и Москве.
«На удивление раньше я не любил Питер, а сейчас полюбил. Сейчас у меня к нему теплота. Москва — это мой родной город. Не знаю как сказать, скажу — второй дом», — рассказал Дзюба в интервью каналу Gena Miller в YouTube.
31-летний Дзюба родился в Москве. Футболист является воспитанником «Спартака». В «Зенит» он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (17 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал девять результативных передач. Контракт нападающего с петербургским клубом действует до лета 2020 года.
Дзюба: Карпин? Неприязнь. Черчесов? Огромное уважение
Читайте также
- 19 февраля 2020
-
00:53
-
00:49
-
00:25
-
00:06
- 18 февраля 2020
-
23:38
-
23:32
-
23:21
-
23:06
-
22:49
-
22:41
-
22:08
-
22:05
-
22:00Шишкин подписал контракт со «Спартаком» Эксклюзив
-
21:58
-
21:48
-
21:37
-
21:23
-
21:15
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:16
-
20:10
-
19:53
-
19:48
-
19:34
-
19:32
-
19:13
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:54
-
18:52
Партнерский контент