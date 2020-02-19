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Дзюба: я полюбил Питер, а Москва для меня второй дом

Дзюба: я полюбил Питер, а Москва для меня второй дом
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением о Санкт-Петербурге и Москве.

«На удивление раньше я не любил Питер, а сейчас полюбил. Сейчас у меня к нему теплота. Москва — это мой родной город. Не знаю как сказать, скажу — второй дом», — рассказал Дзюба в интервью каналу Gena Miller в YouTube.

31-летний Дзюба родился в Москве. Футболист является воспитанником «Спартака». В «Зенит» он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (17 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал девять результативных передач. Контракт нападающего с петербургским клубом действует до лета 2020 года.

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