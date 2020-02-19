5 лучших голов 26-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 голов 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.

В подборку вошли забитые мячи полузащитника «Эвертона» Бернарда, нападающего «Бёрнли» Матея Выдра, защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда, нападающего «Арсенала» Николя Пепе и защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

Видео топ-5 лучших голов 26-го тура чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», который набрал 76 очков. На втором месте располагается «Манчестер Сити», записав в свой актив 51 очко. Замыкает лидирующую тройку «Лестер», набрав 50 очков.

Расписание матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.