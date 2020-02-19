5 лучших сейвов 26-го тура чемпионата Англии. Видео
Представлен топ-5 сейвов 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
В подборку вошли сейвы голкипера «Уотфорда» Бена Фостера, вратаря «Лестер Сити» Каспера Шмейхеля, голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера, вратаря «Норвич Сити» Тима Крула и голкипера «Арсенала» Бернда Лено.
Видео топ-5 лучших сейвов 26-го тура чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».
На данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», который набрал 76 очков. На втором месте располагается «Манчестер Сити», записав в свой актив 51 очко. Замыкает лидирующую тройку «Лестер», набрав 50 очков.
Расписание матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.
5 лучших голов 26-го тура английской Премьер-лиги. Видео
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