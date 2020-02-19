5 лучших сейвов 26-го тура чемпионата Англии. Видео

Представлен топ-5 сейвов 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.

В подборку вошли сейвы голкипера «Уотфорда» Бена Фостера, вратаря «Лестер Сити» Каспера Шмейхеля, голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера, вратаря «Норвич Сити» Тима Крула и голкипера «Арсенала» Бернда Лено.

Видео топ-5 лучших сейвов 26-го тура чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», который набрал 76 очков. На втором месте располагается «Манчестер Сити», записав в свой актив 51 очко. Замыкает лидирующую тройку «Лестер», набрав 50 очков.

Расписание матчей чемпионата Англии можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.