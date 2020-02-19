Холанд: я хочу быть первым в списке бомбардиров

Автор дубля в ворота «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов, 19-летний норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» (1:2) Эрлинг Холанд подвёл итоги матча.
«Я хочу быть первым в списке бомбардиров. Что касается второго гола, я долго не думал — просто воспользовался моментом. Это такие моменты, ради которых вы работаете. Это фантастика!», — приводит слова Холанда официальный сайт УЕФА.
В текущем сезоне Эрлинг принял участие в 29 матчах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.
Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 11 марта в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
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