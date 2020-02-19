Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.
«Игрок не будет в офсайде, если какая-либо часть тела, которой можно забить гол, находится на одной линии с последним защитником, даже если другие части тела нападающего находятся впереди. Это решит проблему и всё уладит, больше не придётся принимать спорные решения из-за считаных миллиметров и того, что игрок атаки какой-то частью пересёк линию», — приводит слова Венгера Sky Sports.
Международный совет футбольных ассоциаций обсудит закон об офсайде на годовом собрании в Белфасте 29 февраля.
Арсен Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Ранее он тренировал «Нагою Грампус», «Монако», «Нанси», молодёжную команду «Страсбурга» и работал ассистентом в «Канне».
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