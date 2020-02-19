Де Вильена: цель «Краснодара» — первое или второе место в РПЛ

Голландский полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена рассказал о цели команды в Российской Премьер-Лиге.
«У нас был большой шанс выйти в Лигу чемпионов, но мы его упустили. Выигрывать всегда мы не можем. Сейчас надо полностью выложиться в чемпионате — мы вылетели из Кубка России и Лиги Европы. Там проиграли в двух первых турах, зато потом дважды победили «Трабзонспор» и «Базель» дома. Всё решалось с «Хетафе» в декабре: победили бы — готовились бы сейчас к плей-офф. Жутко огорчены, что не удалось.
Цель в РПЛ — первое или второе место, не ниже. Пока у нас есть возможность выиграть золото. «Зенит» оторвался, но посмотрите его игры: чаще побеждают минимально, могут и оступиться. Мы тоже не раз упускали игры, в которых обязаны были брать три очка. Но с каждой победой приходит уверенность. Мы и осенью шли неплохо, надо продолжать. Сейчас мы улучшаем игру между линиями и работаем над созданием голевых моментов, чтобы стать ещё сильнее», — приводит слова де Вильены Sport24.
- 19 февраля 2020
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