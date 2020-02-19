Во Франции на пять лет дисквалифицировали игрока, который укусил соперника за пенис

Французский футболист наказан пятилетней дисквалификацией за то, что укусил соперника за пенис после матча, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл в любительской лиге по окончании матча между «Тервиллем» и «Сотрихом». После игры между футболистами произошёл конфликт на парковке. Один из игроков «Тервиля» попытался разнять дерущихся, но футболист «Сотриха» укусил его ниже пояса. Пострадавшему наложили около 10 швов, и он вынужден был пропустить четыре дня. В наказание игрок «Сотриха» был отстранён от футбола сроком на пять лет. Его оппонент по драке дисквалифицирован на шесть месяцев.

Матч между «Тервиллем» и «Сотрихом» завершился вничью со счётом 1:1. Для хозяев набранное очко стало первым в сезоне, но по итогам разбирательств клуб был наказан за невыполнение своих обязательств по обеспечению безопасности. С «Тервилля» сняли два очка и оштрафовали на € 200.