Смородская — о невыплате премии Фернандешу: не получил, потому что играл плохо

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала новость, согласно которой бывшему полузащитнику клуба Мануэлу Фернандешу по её решению не был выплачен бонус в размере 4,35 млн рублей за победу в Кубке России.
«Премия – это не зарплата, а поощрительная выплата. А такие выплаты делаются на основании положения о премировании. Там сказано, что по решению руководства премия может быть выплачена в полном объёме, а может быть и не выплачена вовсе. Все игроки получили разные деньги, а Фернандеш не получил вообще, потому что играл плохо», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Фернандеш обратился в Спортивный арбитражный суд, так как посчитал, что ему не доплатили в тот период, когда президентом клуба была Смородская. Суд принял решение в пользу португальца и обязал «Локомотив» выплатить футболисту 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5 тыс. в качестве судебных издержек.
- 19 февраля 2020
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