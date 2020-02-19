ЦСКА включил дополнительный товарищеский матч на сборах в Испании

ЦСКА внёс изменения в программу третьего зимнего сбора, который проходит в Испании. В расписание включён дополнительный товарищеский матч, который состоится 21 февраля, сообщает пресс-служба москвичей. Соперником ЦСКА станет швейцарский клуб «Рапперсвиль». Матч начнётся в 14:00 мск.

Третий сбор ЦСКА будет проходить до 23 февраля. В Испании москвичи также проведут товарищеские матчи с испанской «Картахеной» (19 февраля) и «Уфой» (22 февраля).

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).