Ван Дейк — о поражении в матче с «Атлетико»: нет причин для паники и негатива
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:1).
«Разочаровывающий вечер в Мадриде, но это лишь первый матч. Нет причин для паники и негатива. Мы вновь сконцентрированы на чемпионате Англии», — написал ван Дейк на странице в «Инстаграме».
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 11 марта. Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
«Ливерпуль» набрал 76 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Робертсон: «Ливерпуль» не может рассчитывать только на «Энфилд»
Читайте также
- 19 февраля 2020
-
17:40
-
17:39
-
17:30
-
17:28
-
17:19
-
17:19
-
17:14
-
17:09
-
17:02
-
17:02
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:39
-
16:20
-
16:18
-
15:57
-
15:47
-
15:29
-
15:24
-
14:49
-
14:47
-
14:17
-
14:15
-
13:59
-
13:51
-
13:16
-
13:15
-
12:58
-
12:55
-
12:37
-
12:30
-
12:19
-
12:01
-
11:45
Партнерский контент