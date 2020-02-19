Ван Дейк — о поражении в матче с «Атлетико»: нет причин для паники и негатива

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:1).



«Разочаровывающий вечер в Мадриде, но это лишь первый матч. Нет причин для паники и негатива. Мы вновь сконцентрированы на чемпионате Англии», — написал ван Дейк на странице в «Инстаграме».



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 11 марта. Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

«Ливерпуль» набрал 76 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.