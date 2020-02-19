Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ван Дейк — о поражении в матче с «Атлетико»: нет причин для паники и негатива

Ван Дейк — о поражении в матче с «Атлетико»: нет причин для паники и негатива
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:1).

«Разочаровывающий вечер в Мадриде, но это лишь первый матч. Нет причин для паники и негатива. Мы вновь сконцентрированы на чемпионате Англии», — написал ван Дейк на странице в «Инстаграме».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 11 марта. Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

«Ливерпуль» набрал 76 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Робертсон: «Ливерпуль» не может рассчитывать только на «Энфилд»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020