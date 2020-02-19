Робертсон: «Ливерпуль» не может рассчитывать только на «Энфилд»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» со счётом 0:1.
«Нас ожидает пара важных матчей в чемпионате Англии, но мы ждём ответной игры с „Атлетико“. Но мы не можем рассчитывать только на „Энфилд“ и думать, что это поможет нам. Нам нужны наши фанаты. Нужно, чтобы они были такими же громкими, как обычно. Громче, чем бывают фанаты „Барселоны“ и „Реала“ дома. Такая атмосфера придаст нам дополнительные силы», — приводит слова Робертсона официальный сайт клуба.
Ответная игра «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле 11 марта.
Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
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