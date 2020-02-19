Пике назвал журналиста «марионеткой» после очередного скандала в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике грубо отозвался о журналисте издания El Mundo Deportivo Марсала Льоренте, сообщает Football Espana.
Пике назвал журналиста «марионеткой» руководства «Барселоны». Ранее Льоренте в «Твиттере» написал о желании некоторых людей использовать «Барселону» для повышения своего политического и экономического влияния. Таким образом он поддержал действующего президента «Барсы» Хосепа Бартомеу.
Ранее появилась информация, согласно которой руководство «Барселоны» наняло стороннюю компанию для пиара президента клуба в социальных сетях и критики его оппонентов. К их числу относится и Пике.
В связи с произошедшим руководство «Барселоны» проведёт экстренное заседание правления клуба. Предполагается, что участие в нём примут все руководители высшего звена.
- 19 февраля 2020
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