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Пике назвал журналиста «марионеткой» после очередного скандала в «Барселоне»

Пике назвал журналиста «марионеткой» после очередного скандала в «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жерар Пике грубо отозвался о журналисте издания El Mundo Deportivo Марсала Льоренте, сообщает Football Espana.

Пике назвал журналиста «марионеткой» руководства «Барселоны». Ранее Льоренте в «Твиттере» написал о желании некоторых людей использовать «Барселону» для повышения своего политического и экономического влияния. Таким образом он поддержал действующего президента «Барсы» Хосепа Бартомеу.

Ранее появилась информация, согласно которой руководство «Барселоны» наняло стороннюю компанию для пиара президента клуба в социальных сетях и критики его оппонентов. К их числу относится и Пике.

В связи с произошедшим руководство «Барселоны» проведёт экстренное заседание правления клуба. Предполагается, что участие в нём примут все руководители высшего звена.

«Барселона» проведёт экстренное заседание правления клуба
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